Det är inte bara i Sverige som vi hittar magnifika och enastående slott som lyckats stå pall för tiden och all den användning som de sett genom åren. Runt om i Europa hittar vi en mängd vackra slott som de flesta har en lång och färgstark historia bakom sig. Här nedan har jag plockat fram några av dessa, några som i mina ögon har det där lilla extra. Om ni inte redan har sett så har jag skrivit om tre olika slott belägna i Sverige eller rättare sagt fyra, även om det första inte existerar i dess ursprungliga benämning. Jag syftar här på Tre kronor som idag är Kungliga Slottet i Stockholm, tillsammans med Drottningholms slott samt Gripsholms slott.

Mont Saint Michel, Frankrike – Ett enastående slott ligger beläget på en ö, ca 1 km från kusten i Normandy. Öns högsta punkt är 92 meter över havet och här finns drygt ett dussintals bosatta året om. Slottet är dock ett populärt turistmål som ser över 3 miljoner besökare ta sig hit varje år. Platsen är utsedd till ett världsnaturarv enligt UNESCO.

Neuschwanstein Castle, Tyskland – Beläget i den kuperade terrängen i Bravaria, Tyskland, hittar vi Neuschwanstein Castle, vilket översatt till svenska blir nya svanstensslottet. Detta slott byggdes under 1800-talet, på uppdrag av Ludwig II, menat som en semesterbostad men öppnades upp för allmänheten efter hans bortgång år 1886. Slottet lockar till sig omkring 1,3 miljoner besökare årligen.

Hohensalzburg Castle, Österrike – Här har vi ett av det äldsta och mest välbevarade slotten i hela Europa. Ordet Hohensalzburg betyder Höga Salzburg (namnet på staden där slottet ligger beläget) och från slottet ser man ut över staden. Slottet byggdes så tidigt som under 1000-talet och har sedan dess sett en rad tillbyggnationer och expanderingar, med den största som skedde under 1300-talet. Detta har gjort att slottet idag mäter sig över 250 meter i längd och 150 meter i bredd och är således ett av de största medeltida slotten i Europa. Inte nog med att det är ett av de äldsta och mest välbevarade, utan också ett av de största. Befinner ni er i Österrike och i närheten av Salzburg, då är detta slott mer eller mindre ett måste.

Conwy Castle, England – Ett slott från medeltiden beläget längs den norra kusten i Wales, byggt på uppdrag av Edward I under hans erövring av Wales under 1200-talet. Här slog han på stort och begärde att slottet skulle upprättas med inte mindre än åtta torn, vilket gjorde slottet till det dyraste av alla de slott som han byggde under sin livstid men samtidigt också det mäktigaste av alla.

Kilkenny Castle, Irland– Ett slott beläget i Kilkenny, Irland. Samma plats som också gett namn åt bland annat en väldigt populär öl. Detta slott byggdes år 1195 av William Marshal, Earl of Pembroke med syfte att bevaka mynningen till floden River Nore samtidigt som platsen också var en knutpunkt för många transportleder i området. Idag är slottet ett av Irlands populäraste turistmål och absolut värt ett besök om ni befinner er på ön.