Ända sedan mitten på 1200-talet, sedan Birger Jarls tid har det stått ett slott intill Norrström i centrala Stockholm. Genom århundraden så har det skett stora förändringar, först med Gustav Vasa som efter Kalmarunionens uppbrott lätt bygga om dåvarande slottet, Tre Kronor, samt bygga ut det och förbättra försvaret av slottet. Dock skulle allt detta arbete gå i spillo då allt brann ner år 1627 i vad som idag kallas för den stora slottsbranden. I samband med detta förlorade Sverige också stora delar av riksarkiv samt det kungliga biblioteket.

Efter branden beslöt man sig för att bygga ett helt nytt slott på samma plats som Tre Kronor en gång stod på, något som skulle bli dagens Stockholms Slott eller Kungliga slottet, det av de kungliga slotten i landet som ligger i stadsdelen Gamla stan i Stockholm. Slottet är den svenske monarkens officiella residens och på denna plats har befästningar legat sedan medeltiden. Den nuvarande slottsbyggnaden är ritad av Nicodemus Tessin den yngre. Nu skulle man dock stöta på problem med uppbyggnaden av det nya slottet i och med det Stora nordiska kriget som utbröt år 1700. Kriget som startades av Sachsen-Polen, Danmark och Ryssland slog hårt på dåvarande Sverige och dess resurser och som följd av detta drogs tempot ned på byggnationen bara för att år 1709 avstanna helt och hållet. Det skulle dröja 18 år innan man kunde påbörja färdigställandet av slottet, ett arbete som inleddes år 1727. Men då den tidigare arkitekten Tessin hunnit avlida under denna period, fick istället Carl Hårleman uppdraget att färdigställa allt. Han är bland annat den som stått bakom många av slottets ursprungliga rokokointeriörer. Från att arbetet återupptogs skulle det dröja ytterligare 27 år innan man kunde ta det i bruk, något som skedde hela 127 år efter att Tre Kronor brann ner. Det första kungaparet att flytta in blev kung Adolf Fredrik tillsammans med sin drottning, Lovisa Ulrika. Även fast kungafamiljen flyttade in var man ändå inte helt färdig med allt invändigt och detta arbete skulle ta närmare 20 år ytterligare innan man officiellt kunde säga att allt var klart och då hade vi kommit in på mitten av 1770-talet.

Originalutförande än idag

Fram till dags datum, alltså 247 år senare står byggnaden där i sitt originalskick från tiden då det stod färdigställt, bortsett från en del moderniseringar som genomförts invändigt, en rad olika anpassningar och utbyte av möblemang. Vi har dock fått se tillskott dyka upp, dock i existerande delar av byggnaden, där man upprättat en rad olika museum öppna för allmänheten.

Sammanlagt består slottet av inte mindre än 1430 rum där lite mindre än hälften av dessa, 660 för att vara exakt, har fönster. Delar av slottet är avspärrat för privat bruk av den kungliga familjen, kallat kungliga bostadsvåningar men bortsett från dessa så rymmer slottet även en mängd representations- och festvåningar av olika slag, däribland Festvåningen, Stora gästvåningen och Bernadottevåningen. I slottet ligger också Rikssalen, Slottskyrkan, Gustav III:s antikmuseum, Skattkammaren med riksregalierna, Livrustkammaren och Museum Tre Kronor med källarvalv från den gamla borgen.