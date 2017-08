Innan vi beger oss ut i i Europa för att där titta närmare på några av de otroligt magnifika slott som existerar lite här och där, tänkte jag avsluta resan genom Sverige och några av de vackra slott som den svenska kulturen och dess historia kan erbjuda turister som besöker vårt vackra land eller slott som haft stor innebörd genom åren. Först ut skrev jag om ett slott som idag inte längre existerar, men vars plats idag inhyser Stockholms Slott. Jag syftar här på slottet Tre Kronor som brann ner år 1697. Efter branden upprättades sedan Stockholms Slott, som står där än idag, 250 år efter att denna magnifika byggnad stod klar. Utöver detta har jag också tittat på den officiella bostaden för kungafamiljen, Drottningholms slott beläget strax utanför Stockholm, på Ekerö.

I denna del tänkte jag titta närmare på nästa slott i Mälarregionen, närmare bestämt Gripsholms slott som ligger beläget i staden Mariefred, cirka 7 mil utanför huvudstaden.

Slottets historia

Gripsholms slott har en historia som är äldre än både Drottningholm och Stockholms slott, då byggnationen av denna magnifika byggnad inleddes så tidigt som på 1300-talet av en Bo Jonsson (Grip). Marken som slottet upprättades på tillhörde gården Näsby som han införskaffade år 1379 och där byggnationen av slottet påbörjades blott två år efter att han köpte gården och tillhörande mark. Att slottet fick namnet Gripsholm föll sig då Bo Jonssons familjevapen var en bild på en Grip och slottet som byggdes, upprättades på just en holme, så tillsammans blev det då Gripsholm. Dessvärre fick han aldrig se färdigställandet av slottet då han gick bort blott fyra år efter att byggnationen hade inletts. Övertog slottet gjorde hans efterlevande familj, som fortsatte att bo där fram tills början på 1400-talet när den dåvarande drottningen, drottning Margareta löste in slottet för kronans räkning och som följd fick familjen flytta och göra plats för en fogde, vars uppgift nu var att övervaka länet, Gripsholms län.

1400-talet

Drygt tjugo år senare, i början av 1400-talet, löste drottning Margareta (1353-1412) in slottet av Bo Jonssons arvingar för kronans räkning och installerade en fogde. Fogdens län var Gripsholm län. Slottet förblev sen i kronans ägo fram tills 1472 då Sten Sture d.ä. köpte det från kronan, detta trots att slottet hade stått i brand under mitten på 1400-talet under Engelbrekts upproret. Han brukade slottet som privat bostad fram till slutet på 1400-talet då det omvandlades till ett kloster som han för övrigt själv hade skapat och som blev det sista klostret som stiftades i Sverige men också det första som avskaffades, blott 27 år efter att det skapats. Året var 1525 och avskaffningen av klostret kom som en följd av en begäran från ingen mindre än Gustav Vasa, som begärde att få slottet som en del av sitt arvegods, detta efter att Sten Sture d.ä. spenderat enorma summor på att renovera och återställa delar av slottet till dess forna ståtlighet, innan branden.

Gustav Vasa spenderade en hel del tid här och under 1530-talet lät han påbörja arbetet av det nya slottet, ett arbete som sedan pågick under större delen av 1500-talet, dock med långa avbrott mellan varven.