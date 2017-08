Finns det något mer mäktigt än ett slott som ståtligt sträcker på sig uppe på en kulle, en bergstopp eller på landsbygden, utan en enda byggnad i närheten? Dessa vackra byggnader har stått sig genom århundraden av slitage från både natur och människan, men står där än idag och i många fall lika magnifika som dagen dom byggdes. Vi fortsätter här med ett av Sveriges kändaste slott, tillika hem för den kungliga familjen, och jag syftar så klart på Drottningholm slott som ligger belägen på den Lovöns östra strand i Mälaren, omkring tio kilometer från Stockholm stad. Från början var slottet kallat för Torvesund men döptes senare om till Drottningholms slott efter att Johan III lät uppföra en ytterligare byggnader på området och då även döpa om platsen efter sin fru, Katarina Jagellonica som då också var Sveriges drottning.

Slottets historia

Efter att Johan III lät döpa om slottet, ägdes det därefter av drottningen tillsammans med hennes halvfarbror, mor samt riksdrotsen Magnus Gabriel De la Gardie tillsammans med hustrun Maria Eufrosyne av Pfalz. Under 1661 såldes så slottet till änkedrottningen Hedvig Elenora som bara månader efter att hon köpt det, såg slottet brinna ner på nyårsafton av alla dagar. Resultatet blev då att man påbörjade uppbyggnaden av slottet igen, redan året därpå och efter drygt 19 års arbete stod så slottet färdigt 1681, i alla fall till det yttre. Det fanns fortfarande en hel del jobb att göra inuti, ett arbete som upptogs under 1690-talet och som pågick i väl över tio år. Man använde sig här av många svenska konstnärer för att pryda både in- och utsidan med konstverk, statyer och skulpturer.

Slutresultatet blev ett otroligt ståtligt och mäktigt slott och ett av den karolinska tidens mest representativa byggnadsverk. Trots detta valde den svenska drottningen Hedvig Eleonora att inte tillbringa allt för mycket tid där utan besökte och vistades betydligt mer på Ulriksdals slott. Drottningholm fick mer agera som en plats för henne och familjen att samla och bevara exempelvis deras konstsamling, som enligt dokumentation från 1719 bestod av inte mindre än 209 målningar av olika slag.

Den 29 juli 1744 firades det bröllop på Drottningholm mellan Lovisa Ulrika och Adolf Fredrik, som 7 år senare blev svensk kung. Lovisa Ulrika fick Drottningholm i morgongåva – och hon ägnade sedan flera år till att pryda och försköna slottet och dess park. Mellan åren 1746-1752 lät hon bygga på slottets runda torn och de båda gårdarnas flyglar efter ritning av Carl Hårleman. Hon lät även inrätta ett bibliotek i vitt och guld, ritat av arkitekten Jean Eric Rehn och rummet anses idag vara ett av Sveriges vackraste. Hon gav även arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz i uppdrag att bygga en teater vid Drottningholm, vilket resulterade i den berömda Drottningholmsteatern som stod färdig 1766, och som fortfarande är i bruk.

Nu i modern tid används slottet som bostad av den nuvarande kungafamiljen, Carl XVI och hans fru, drottning Sylvia. Deras tre barn har sedan länge flyttat ut och har idag egna bostäder och familjer.